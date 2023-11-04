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Aydın Büyükşehir 2’de 2 peşinde

HABER MERKEZİ
Aydın Büyükşehir 2’de 2 peşinde
Voleybol Sultanlar Ligi'nde hafta içinde evinde Karayolları'nı 3-0 mağlup ederek 5'inci maçında galibiyetle tanışan Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün Beşiktaş deplasmanına 2'de 2 hedefiyle çıkacak. Çok zorlu bir fikstürle lige başladıktan sonra Karayolları karşısında kendini bulan Aydın temsilcisi, kendisi gibi 1 galibiyeti bulunan rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak 6'ncı hafta mücadelesi saat 18.00'de başlayacak. Ligde Aydın temsilcisi 5 maçta 5 puan toplayıp 11'inci sırada yer alırken, 3 puanı bulunan Beşiktaş ise 13'üncü basamakta bulunuyor.
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