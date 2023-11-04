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Buca 1928’de İlhan Fırtınası

BERKE ÖZBAY
Buca 1928’de İlhan Fırtınası
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de İlhan Depe rüzgarı esiyor. İzmir temsilcisinde geride kalan 10 mücadelede forma giyen deneyimli futbolcu, kariyerinin en skorer sezonlarından birini geçiriyor. Bu sezon görev yaptığı maçlardaki skor katkısıyla dikkatleri çeken 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, rakip ağları 3 kez sarsarak geçmişte en fazla skor katkısı verdiği performanslara henüz ligin 10. haftasında yaklaştı. Geçen sezon başında Denizlispor'dan alınan ve 35 maçta 5 gol kaydeden İlhan Depe, 2021-2022'de Denizlispor'da ve 2012-2013'te İnegölspor'da 4'er, 2011-2012'de ise Ş.Urfaspor'da 5 gol atmıştı.
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