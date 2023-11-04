Ege’de derbi haftası

Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de haftaya Ege derbileri damga vuracak. İki ligde de 6 Ege ekibi yarın birbirlerine rakip olacak. 1. Lig'de Play-Off hattında 6. sırada yer alan Bodrum FK yarın Bodrum İlçe Stadı'nda son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan ve ilk 6 mücadelesi veren Manisa FK'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın sonucu Play-Off yarışını direkt etkilecek. Haftanın bir diğer derbi mücadelesinde 2. Lig Kırmızı Grup'ta kısıtlı kadrosuyla mücadele eden Denizlispor, sahasında Menemen FK'yı ağırlayacak.

NEFES KESECEK MAÇLAR

Oynadığı son 3 mücadeleden eli boş ayrılan Horoz ile son 4 maçında galibiyet alamayan ve dümene deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural'ı geçiren İzmir temsilcisi zincir kırmanın hesaplarını yapıyor. Aynı grupta ligin dibine demir atan Uşakspor ise Play-Off mücadelesi veren Muğla temsilcisi Fethiyespor'u sahasında konuk edecek.