Fenerbahçe’nin galibiyet serisini Fırtına bozdu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 19 maçın tamamında galibiyet elde etti. Süper Lig'e Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor ve Hatayspor mücadelelerinde 3 puan aldı.

Bugün sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 3-2 yenilerek hem galibiyet serisi sona erdi hem de bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

46. dakikada konuk ekip farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta gelişen atakta Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortayı savunma kafa ile uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Berat Özdemir'in gelişene sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2.

47. dakikada Trabzonspor 3. golünü buldu. Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşan Visca, boşa kaçan Abdülkadir'e pasını attı. Abdülkadir'in altı pas önüne çevirdiği topa Pepe gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

59. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Tadic, Trabzonspor ceza sahasında Mehmet Can Aydın ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada penaltı atışını kullanan Tadic, topu ve kaleci Uğurcan'ı farklı köşelere gönderdi: 1-3.

70. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tadic ile duvar pası yapan Ferdi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Uğurcan sağına uzanıp kornere çeldi.

76. dakikada Trabzonspor ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can'ın yerden şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

86. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Trabzonspor ceza sahasında Mehmet Can Aydın ile mücadeleye giren Crespo yerde kaldı, hakem Zorbay Küçük penaltı kararını verdi. 87. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı atışında top üst direkten geri döndü, boşta kalan topa Tadic bir kez daha vurdu, kaleci Uğurcan'ın çizgi üzerinde kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı. Zorbay Küçük, Trabzonsporlu oyuncuların ceza sahasına atıştan önce girdiği gerekçesiyle penaltının tekrar atılmasına karar verdi. 90. dakikada penaltı atışını tekrar kullanan Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-3.