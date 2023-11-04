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Haberler Spor Muğlalı sporculardan İstanbul’da büyük başarı

Muğlalı sporculardan İstanbul’da büyük başarı

OSMAN AKÇA
Muğlalı sporculardan İstanbul’da büyük başarı
İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kupası Puanlı Yol Yarışı'na Muğla'dan katılan Karya Bisiklet Kulübü sporcuları Adem Can Ateş, Nurettin Emre Oruç, Emre Özkurt, Barış Akkoyun, Ömer Taha Yalçın, Fatih Güngör ile genç sporcular Ekin Erkan Okuyucu ve İsmail Mert Bozkurt, kürsüde yer almayı başardı. Takım büyüklerde 3'üncü olurken, U23'te 2'nci sırada gelen İsmail Mert Bozkurt da toplamda Türkiye 5'incisi oldu. Antrenör Akif Bozkurt yönetimindeki takımın menajeri Emre Turan tüm sporcuları tebrik ederek "1 ay aradan sonra 2024 sezonu için start vereceğiz" dedi.
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