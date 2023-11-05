Ege’de derbi günü

TRENDYOL 1. Lig'in iki iddialı ekibi Bodrum FK ve Manisa FK bugün Ege derbisinde kritik 90 dakikada karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak olan zorlu karşılaşmayı hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Ev sahibi Bodrum FK, iç sahada oynadığı son üç maçı da kazanırken 17 puanla 6. sırada konumlanıyor. Son 6 maçtan galibiyet çıkaramayan konuk Manisa FK ise 14 puanla Play-Off hattının hemen dışında yer alıyor. Yeşil-beyazlılar, ilk 7 içindeki yerini sağlamlaştırmak, siyah-beyazlı Manisa temsilcisi ise yeni teknik direktör Osman Özköylü ile yeniden Play-Off'un içine girmek istiyor. Sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan iki Ege ekibinde de kritik 90 dakika öncesi eksik bulunmuyor.