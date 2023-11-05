Kaf-Kaf çıkış arıyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezonun ilk 5 haftasını 2 galibiyet, 3 yenilgiyle geçen Pınar Karşıyaka bugün evindeki önemli sınavda Bursaspor'u ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Maçın bilet fiyatları öğrenci 50, tam 100 TL olarak açıklandı. Bu sezon evinde ligde ve Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazanmasına rağmen deplasmanda henüz galip gelemeyen Karşıyaka, Bursaspor'u yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

LİGDE DE DÜZELECEĞİZ

YEŞİL-KIRMIZILILARDA arka adalesinde sakatlığı bulunan McCollum yine görev yapamayacak. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Avrupa'da çok iyi bir başlangıç yaptıklarını söylerken, sahalarında oynayacakları maçta Bursaspor'u mağlup ederek ligde de güçlü bir konuma ulaşmak istediklerini söyledi