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Haberler Spor Arkas seriye bağladı

Arkas seriye bağladı

HABER MERKEZİ
Arkas seriye bağladı
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk dört mücadelesi vermek isteyen Arkas Spor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u geriden gelerek 3-2 yendi. Maça iyi başlayan Lacivert-beyazlılar, ilk seti 25-18 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan ev sahibi ekip 25-23 ile skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü set nefesleri keserken Akkuş Bld seti 27-25 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette toparlanan ve rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Arkas, 25-14'lük skorla durumu 2-2'ye getirdi. Tie-break setinde üstünlüğünü sürdüren Arkas Spor seti 15-9 maçı da 3-2 kazandı.
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