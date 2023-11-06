Arkas seriye bağladı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk dört mücadelesi vermek isteyen Arkas Spor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u geriden gelerek 3-2 yendi. Maça iyi başlayan Lacivert-beyazlılar, ilk seti 25-18 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan ev sahibi ekip 25-23 ile skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü set nefesleri keserken Akkuş Bld seti 27-25 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette toparlanan ve rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Arkas, 25-14'lük skorla durumu 2-2'ye getirdi. Tie-break setinde üstünlüğünü sürdüren Arkas Spor seti 15-9 maçı da 3-2 kazandı.