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Haberler Spor Aliağa Petkim derbide yıkıldı

Aliağa Petkim derbide yıkıldı

Baştan sonra çekişmeli geçen karşılaşmada son hücumundan boş dönen Petkim 2. yenilgisini aldı.

SEBAHATTİN ALP
Aliağa Petkim derbide yıkıldı

Basketbol Süper Ligi'nde 6. Hafta'nın kapanış maçında ligin dibine demir atan Merkezefendi, evinde Aliağa Petkim'i konuk etti. Maça ev sahibi tutuk başlarken, pota altında etkili olan Aliağa 6 sayılık bir fark açtı. Son bölümde Oturu'nun basketine Simmons cevap verdi ve periyot 14-18 bitti. Hücumda üretken olamayan Merkezefendi 2. çeyrekte bocaladı ve fark 10'a kadar çıktı. Ancak Oturu ve Bleijenbergh'in de devreye girmesiyle baskısını artıran Denizli temsilcisi, devreye giderken farkı 1'e kadar indirdi: 30-31.

ŞUTLAR KAÇMAYA BAŞLADI

Üçüncü çeyrekte yakaladığı ivmeyi sürdüren Merkezefendi farkı 9'a çıkardı. Ancak Aliağa Zoriks ve Thomas ile farkı eritince son çeyreğe 52-47 ile girildi. İki takımın da hücumlardan boş dönmesiyle son 3 dakikaya 58-57 ile ev sahibi üstün girdi. 6 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayıyla Merkezefendi skoru 63-61 yaptı. Efianayi'nin 3 sayı atışı isabetli olmayınca Petkim mağlup oldu.

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