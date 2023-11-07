Çeşme’de bisiklet şöleni sona erdi

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 7. kez düzenlenen Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da bu yıl yarışa 12 ülkeden 829 bisikletçi katıldı. İki parkurda toplam 66 kadın, 763 erkek bisikletçi start aldı. 110 kilometrelik Salcano Parkuru'nda erkeklerde ilk 3 sıra Aydın Köfteci, Arda Tekirdağ ve Ataman Şekerci'den, kadınlarda ise Özge Uzun, Şeniz Pamuk ve Selen Eyice'den oluştu. Kısa parkurda, erkeklerde Deniz Örnek, kadınlarda Valeriya Vildan Mutlu birinci oldu. 63 kilometrelik TOYOTA Hybrid Parkuru'nda ise erkeklerde Deniz Örnek, kadınlarda ise parkur rekoru kıran Valeriya Vildan Mutlu birinciliği elde etti.