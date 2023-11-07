Futbolumuz toz duman

VAR Hakemi Hakan Ceylan'a eşi Leyla Ceylan'ın, kendisini eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldattığını iddia ederek açtığı boşanma davası sonrası yaşananlar bir hafta içinde Türk futbolunda bomba etkisi yarattı. İzmir'de ikamet eden Leyla Ceylan'ın, Yeni Asır aracılığıyla eşi Hakan Ceylan, hakem camiası, VAR sistemi ve diğer birçok konu ile ilgili yaptığı çarpıcı iddialar Türk futbolunu toz duman etti.

27 YILLIK KARİYERİNİ BİTİRDİ

Ceylan'ın açıklamalarının ardından hakem Kemal Yılmaz'ın Merkez Hakem Kurulu'nu topa tutarak 27 yıllık kariyerini sona erdirdi. Son olarak Süper Lig'de 9. hafta oynanan F.Bahçe-Hatay maçında yan hakem olarak görev yapan Yılmaz, sarı-lacivertli futbolcu Dzeko'ya yapılan hareket sonrası orta hakemi uyararak penaltı kararı çıkmasını sağlamıştı. Ancak Yılmaz bu maçın ardından MHK tarafından kendisine görev verilmediğini belirterek istifa ettiğini açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, Yeni Asır'ın gündeme getirdiği iddialarla ilgili hem A Spor'a katıldığı canlı yayında, hem de Yüksek Divan Kurulu toplantısında zehir zemberek açıklamalar yaptı. Koç, "Sahte rapor alan adamdan nasıl adil maç yönetmesini bekleyeceğiz. Manipüle etmeler, mobing bir sürü şey var. VAR'daki müdahiller, gö rüntüler, şahitler, kendi gazetecileri var. UEFA'ya, şikayet edeceğiz" sözleriyle isyan etti.

TEMİZ FUTBOL İÇİN SORUŞTURUN

Türk futbolunda alt liglerde bahis oynandığı ve kara para aklama iddiaları da iyice ayyuka çıktı. Özellikle sosyal medyada bahis çeteleri ile ilgili birçok paylaşım yapılırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç söz konusu iddialara da değindi. Koç, "TFF'ye gidiyorum. Gizli çekilmiş görüntüleri gösteriyorum. İki takım arasında pazarlık yapılıyor. TFF'nin burada ne yapması gerekiyor? Bu videolar benim elimde var. Bunların soruşturulması gerekmiyor mu? Kara para aklama ve bahis konusunda ciddi iddialar var. TFF'nin açıklaması ise 'Beni bağlamaz' şeklinde. Seni bağlar. Temiz futbol için soruşturun" açıklaması yaptı.

EVDEN ATMAK İSTİYOR

Hakem Hakan Ceylan ile eski MHK Başkanı Lale Orta arasındaki ilişki iddiası ve boşanma davası ile birlikte Leyla Ceylan'ın futbol camiasını sarsan açıklamalar yapması, Türk spor kamuoyunda gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Öte yandan Leyla Ceylan'ın bomba iddialarının Yeniasir'la birlikte tüm yazılı ve görsel başında yer almasının ardından, zor durumda kalan hakem Hakan Ceylan'ın intikam almak için 13 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşayan Leyla Ceylan'ı oturduğu evden atmak için harekete geçtiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan leyla Ceylan'ın avukatı Didem Özkardeş, " Bize üçüncü kişilerle haber göndererek, Leyla'nın evi terk etmesini istedi. Oğlu ile birlikte o evde kalmayı planladığı bize söyleniyor. Hakem Hakan Ceylan ayrıca boşanma aşamasındaki eşini beş parasız evden atmak istiyor. Tek amacı bu tehditle korku verip susmasını sağlamak" dedi.