Aliağa Futbol’da kart alarmı verildi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı 9 karşılaşmada topladığı 23 puanla namağlup liderliğini sürdüren Aliağa FK'da kart alarmı verildi. Sarı-siyahlılarda Kadir Kurt, Oğuzhan Yıldırım, ve Doğukan Nelik 3'er sarı kartla ceza sınırında yer alırken teknik direktör Hakan Şapçı'nın oyuncularına gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulunduğu ifade edildi. En yakın rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor'un 5 puan önünde liderliğini sürdüren Aliağa temsilcisinde Ahmet Pekgöz, Mehmet Uysal, Hasan Çelik ve Ahmet Uzun'un ise 2'şer kartı bulunuyor.