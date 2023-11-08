Arda Güler yine kulübede olacak

Rayo Vallecano maçında ilk kez kadroya alınan ancak oynama şansı bulamayan Arda Güler'in Braga maçında da dakika almasının zor olduğu öne sürüldü. Mundo Deportivo, Arda Güler'in Braga maçında da forma şansı bulmasının zor olduğunu yazdı. Arda Güler'in Rayo Vallecano maçında forma giyememesinin, genç futbolcuyu sahada görmek isteyen Madrid taraftarları arasında hayal kırıklığı yarattığı belirtildi. Ancak Ancelotti'nin basın toplantısında söylediği gibi Arda'nın oyuna girmesi için gerekli şartlar oluşmadığını herkes kabul ediyor. Neredeyse 4 aydır fırsat bekleyen ancak sakatlıklar nedeniyle bu şansı hep kaçıran Arda Güler'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga maçı kadrosuna alınması bekleniyor. Ancak Carlo Ancelotti'nin Arda'nın forma giymesi için mükemmel senaryoyu beklediği ve bu maçın Braga olmayabileceği vurgulanan haberde Brahim Diaz ve sakatlıktan dönen Ceballos'un önceliği olacağının altı çizildi.