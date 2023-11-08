Arkas’a zor rakip

Efeler Ligi'nin iddialı ekibi Arkas Spor, 3. hafta erteleme maçında bugün Ankara'da Halkbank ile karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak zorlu mücadeleyi TRT Spor Yıldız canlı yayınlayacak. Lige iyi bir başlangıç yapamayan Arkas ilk iki maçını kaybettikten sonra, üst üste oynadığı Cizre Belediyespor ve Akkuş Belediyespor maçlarını kazanarak rahat bir nefes almıştı. Buna karşılık Başkent ekibi Halkbank ise 4'te 4 yaparak şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Lacivert-beyazlılar, hem galibiyet serisini sürdürmek, hem de güçlü rakibine çelme takmak için bugün salona çıkacak.

HEDEF 3 MAÇLIK SERİ

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Cizre Bld ve Akkuş Bld galibiyetleriyle başlayan seriyi Halkbank önünde de sürdürmek istediklerini belirterek, "Başkentte galibiyet için sahada olacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz" diye konuştu.