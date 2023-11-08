Didem Özkardeş: Korkumuz yok

Futbol dünyasını derinden sarsan hakem skandallarını bomba iddialarla gündeme taşıyan VAR hakemi Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan'ın avukatı Didem Özkardeş dün önemli açıklamalar yaptı. Yeni Asır'ın gündeme getirdiği iddialarla bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Ceylan'ın avukatı Özkardeş, "Susmamız gerektiği konusunda telkinler alıyoruz" dedi. Özkardeş, "Üçüncü kişiler tarafından susmamız gerektiği konusunda telkinler geliyor. Bu işin sonuna kadar haklı olarak gideceğiz. Tüm hukuki gücümüzle yola devam edeceğiz. Kimseden korkmuyoruz. Adalet ve hukuka saygımız sonsuz" dedi. Eşi Hakan Ceylan ve hakem arkadaşları hakkında skandal iddialar ortaya atan Leyla Ceylan'ın İzmir'de ikamet ettiği evinin önünde geçtiğimiz günlerde bir grup Fenerbahçe taraftarı toplanarak isyan etmişti.

SAVCILIĞA BAŞVURACAKLAR

Fenerbahçeli taraftarlar meşale yakarak Hakan Ceylan aleyhine tezahüratlar yaparak uyarılar üzerine dağılmıştı. Bu olayın ardından Avukat Didem Özkardeş, 'Can güvenliğimiz yok' diyerek savcılığa başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı.