  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa zafer peşinde

Manisa zafer peşinde

İkide iki yaptıktan sonra Porto yenilgisiyle liderliği kaybeden yeşil-beyazlılar, saat 19.00’da Danimarkalı rakibinin karşısına evinde galibiyet için çıkacak.

HABER MERKEZİ
Manisa zafer peşinde

FIBA Europe Cup E Grubu'nda zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, 4. maçında bugün Danimarka ekibi Bakken Bears'ı konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Grupta oynadığı ilk iki maçı kazandıktan sonra geçen hafta Portekiz'de Porto'ya yenilerek liderlikten olan yeşil-beyazlılar, taraftarlarının desteği ile rakibini yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Manisa ekibi, Danimarka temsilcisini ilk grup maçında deplasmanda 82-76 yenmeyi başarmıştı.

BAŞKAN ÇAYLAN ÇOK İDDİALI

Manisa BŞB Başkanı Bora Çaylan, "Bu sezon evimizde hiç kaybetmedik ve bu serimizin bozulmasına da hiç niyetimiz yok. Eksiklerimiz var ama biz kaliteli ve dirençli bir takımız. Her türlü olumsuzluğun üzerinden gelebilecek bir oyuncu grubu ve teknik ekibe sahibiz" diyerek iddialı konuştu.

BERKE'NİN YERİNE EGE ARAR GELDİ

Manisa Büyükşehir Belediyespor, takımdan ayrılarak Merkezefendi Belediyesi'nin yolunu tutan Berke Atar'ın yerine Çağdaş Bodrum'dan pivot Ege Arar'ı kadrosuna kattı. 27 yaşında, 2.08 boyundaki Ege Arar kariyerinde daha önce Galatasaray, Pertevniyal ve Petkimspor'da da oynadı. Son Beşiktaş maçında sakatlanıp tendonunda yırtık tespit edilen Fatts Russell'ın 1.5 ay, dizinden ameliyat olan John Roberson'un da en az 2 ay sonra dönecek olmasıyla yönetim yabancı guard arayışlarına başladı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA