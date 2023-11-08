Manisa zafer peşinde

FIBA Europe Cup E Grubu'nda zirve mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, 4. maçında bugün Danimarka ekibi Bakken Bears'ı konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Grupta oynadığı ilk iki maçı kazandıktan sonra geçen hafta Portekiz'de Porto'ya yenilerek liderlikten olan yeşil-beyazlılar, taraftarlarının desteği ile rakibini yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Manisa ekibi, Danimarka temsilcisini ilk grup maçında deplasmanda 82-76 yenmeyi başarmıştı.

BAŞKAN ÇAYLAN ÇOK İDDİALI

Manisa BŞB Başkanı Bora Çaylan, "Bu sezon evimizde hiç kaybetmedik ve bu serimizin bozulmasına da hiç niyetimiz yok. Eksiklerimiz var ama biz kaliteli ve dirençli bir takımız. Her türlü olumsuzluğun üzerinden gelebilecek bir oyuncu grubu ve teknik ekibe sahibiz" diyerek iddialı konuştu.

BERKE'NİN YERİNE EGE ARAR GELDİ

Manisa Büyükşehir Belediyespor, takımdan ayrılarak Merkezefendi Belediyesi'nin yolunu tutan Berke Atar'ın yerine Çağdaş Bodrum'dan pivot Ege Arar'ı kadrosuna kattı. 27 yaşında, 2.08 boyundaki Ege Arar kariyerinde daha önce Galatasaray, Pertevniyal ve Petkimspor'da da oynadı. Son Beşiktaş maçında sakatlanıp tendonunda yırtık tespit edilen Fatts Russell'ın 1.5 ay, dizinden ameliyat olan John Roberson'un da en az 2 ay sonra dönecek olmasıyla yönetim yabancı guard arayışlarına başladı.