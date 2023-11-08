Merkezefendi komadan çıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk 5 maçında sıfır çekerek, ligin dibine demir atıp düşme endişesi yaşayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Aliağa Petkimspor'u yenerek krizi atlattı ve komadan çıktı. Yeşil-siyahlılar kritik galibiyetle, taraftarlarıyla da barışırken 7 puanla averajla da olsa son sıradan kurtuldu. Eleştiri oklarının hedefindeki Baş Antrenör Zafer Aktaş, kritik galibiyet sonrası derin bir 'oh' çekerken, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Aktaş, "Kazanmak için maçın sonuna kadar zorladık. Yolun başında olan bir takımız. Seyircimize teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarıma da özel parantez açarak tebrik ediyorum. Maç haftası boyunca iyi işler yaptılar. İnşallah bu bizim için iyi başlangıç olur. Bu şehrin bu takıma, bu takımın da bu şehre ihtiyacı var. İnşallah sezon sonu bu gemiyi limana yanaştırırız" diye konuştu.