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Haberler Spor Türkiye Kupası’nda futbol şöleni

Türkiye Kupası’nda futbol şöleni

Kura çekiminde Bodrum FK ile Menemen FK eşleşirken Göztepe ve Buca 1928 de ilk kez heyecana ortak olacak.

HABER MERKEZİ
Türkiye Kupası’nda futbol şöleni

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi dün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine 3. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 takım ile Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de olmak üzere toplam 56 takım katıldı. Ege ekipleri Göztepe, Bodrum Futbol Kulübü ile Bucaspor 1928 de ilk kez 4. Tur'da kupa heyecanına ortak olacak. Müthiş heyecan her zaman olduğu gibi A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

EGE DERBİSİ OYNANACAK

Türkiye Kupası'nın 4. Eleme Turu yine Ege derbisine sahne olacak. 1. Lig ekibi Bodrum FK sahasında Yılmaz Vural'ın başına geçtiği 2. Lig temsilcisi Menemen FK ile karşılaşacak. Göztepe, evinde 1461 Trabzonspor ile eşleşirken yine kupaya yeni dahil olan Bucaspor 1928 ise deplasmanda Süper Lig ekibi Ç.Rize'nin konuğu olacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak.

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