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Arkas Spor seriyi bozdu

Maça hızlı başlayan Ankara temsilcisi setlerde 2-0 öne geçti. Arkas Spor karşılaşmaya ortak olmak için ağırlığını koyarak üçüncü seti alsa da yenilgiden kurtulamadı.

HABER MERKEZİ
Arkas Spor seriyi bozdu

Voleybol Efeler Ligi 3'üncü hafta erteleme maçında Arkas Spor, Ankara'da Halkbank ile karşı karşıya geldi. Lige kötü başlayan ancak Cizre Belediyespor ve Akkuş Belediyespor galibiyetleriyle toparlanan İzmir temsilcisinin hedefi zorlu deplasmandan da galibiyetle dönmekti. Ancak Halkbank maça iyi başlayan taraf oldu ve ilk iki seti 25-22 ve 25-19'luk skorlarla kazandı.

BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI

Üçüncü set dengeli geçti. Son bölümde Arkas öne geçse de Halkbank yetişmeyi başardı. 20-20'den sonra daha az hata yapan İzmir ekibi seti kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü set de büyük çekişmeye sahne oldu. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği setin son bölümüne yine 20-20'lik eşitlikle girildi. Ancak avantajı kullanamayıp 2 farklı geriye düşen Arkas bu seti 25-22, maçı da 3-1 kaybetti. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 5 maçta 3'üncü yenilgisini alarak 6 puanla 9'uncu sırada kaldı. Halkbank ise 5'te 5 yaparak Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte zirveyi paylaştı. Arkas Spor, 6'ncı haftada Pazar günü evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

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