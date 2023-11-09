Bodrum coştu Manisa sustu

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Bodrum FK iç sahada gülerken Manisa FK ise taraftarı karşısında başarılı bir performans sergileyemiyor. Sonuçlar böyle olunca bir tarafta toplanan puanlar sevinç yaratırken diğer tarafta da olumsuz tablo hayal kırıklığı yaratıyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Bodrum FK, geçen sezondan bu yana evinde oynadığı son 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek oldukça başarılı bir performans sergiledi. Taraftarının desteğini de arkasına alan yeşil-beyazlı ekip, son 10 müsabakada mağlubiyet yüzü görmeden ayrıldı. Bu başarılı grafik geçen sene Muğla temsilcisini Play-Off hattına taşırken, bu sezon ise 20 puanla 4. sırada konumlanmasında aslan payına sahip oldu.

MANİSA FK SINIFTA KALDI

Manisa FK'da ise iç saha performansı olarak beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Siyah-beyazlı ekip oynadığı son 9 iç saha karşılaşmasında 3 mağlubiyet, 5 beraberlik elde ederken, bu süreçte sadece 1 galibiyet elde edebildi. Bu olumsuz grafik, puan tablosuna da yansıdı. Geçen sene Play- Off hattının dışında kalan Manisa ekibi, bu sene de 14 puanla 9. sıraya konumlanarak büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Siyah-beyazlı ekip, bu sene iç sahada tek galibiyetini ligin alt sıralarında bulunan Tuzlaspor karşısında aldı. İç sahada çıkışa geçip yeniden ilk 7 içerisine yerleşmek isteyen Manisa, bu hafta evinde Bandırmaspor karşısında bu olumsuz grafiğe tersine çevirmek için mücadele edecek.