Değişim çok gelişim yok

MHK'de yeni değişim yine kapıda. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi, önceki gün düzenlediği basın toplantısında son günlerde Türk futbolunun kanayan yarası olan hakem konusunda yeni bir değişim yapılacağını vurgularken, son 23 yılda 19 değişiklik yapılan kurumda, iyi anlamda herhangi bir değişimin olmadı, aksine sorunlar gün geçtikçe daha da arttı. Bu süreçte 11 farklı isim MHK'nın başına geçerken, kulüpler her geçen gün hakemler konusunda eleştiri dozunu arttırdı. Özellikle bu sezon büyük tartışmalara neden olan ve Türk futbolunda gerginliği artıran hakem atamaları ve kötü hakem yönetimleri kulüplerle birlikte taraftarında sabrını taşırırken, mevcut başkan Ahmet İbanoğlu'nun da görevden alınması sürpriz sayılmayacak. Büyükekşi yeni yapılanmaya gidecek MHK'de bu kez 3 kulübünde yönetimde ve hakem atamalarında etkin olacağını açıklarken, MHK'de Uluslararası saygınlığı olan, dünya markası eski bir yabancı hakemin de bunulacağı belirtmesi yapılacak köklü değişimin Türkiye'de ilk kez uygulanacağı gözler önüne serdi. Kulüplerin bu yapılanmadan mutlu olup olmayacağı ya da tartışmaların bitip bitmeyeceği ise merak konusu oldu.