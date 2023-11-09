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Haberler Spor Montella’dan Arda’ya ziyaret

Montella’dan Arda’ya ziyaret

HABER MERKEZİ
Montella’dan Arda’ya ziyaret
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Real Madrid antrenmanını ziyaret ederek milli futbolcu Arda Güler'i yakından izledi. A Milli Futbol Takımı'nın, Galler ile oynayacağı EURO 2024 Elemeleri son maçı öncesi Arda Güler'in durumunu yakından incelemek isteyen Vincenzo Montella, genç futbolcunun durumu hakkında bilgi aldı. Arda Güler'i izleyen Montella, Ancelotti ile sohbet etti. İdman sonrası Arda Güler ile de bir araya gelen deneyimli çalıştırıcının genç yıldızın gelişiminden memnun kaldığı öğrenildi.
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