  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor KSK ilk peşinde

KSK ilk peşinde

Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece deplasmanına ilk dış saha galibiyeti için çıkacak. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanmasına rağmen gurbette zaferle tanışamayan İzmir ekibi, İstanbul temsilcisiyle zinciri kırmak için saat 19.00'da kozlarını paylaşacak

HABER MERKEZİ
KSK ilk peşinde

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanmasına rağmen deplasmanda çıktığı ilk 3 maçta henüz galibiyeti bulunmayan Pınar Karşıyaka, 7. haftanın açılış mücadelesinde bugün Büyükçekmece Basket'e konuk olacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

MCCOLLUM RİSKE EDİLMEYECEK

Kaf-Kaf kritik karşılaşmayı kazandığı takdirde bu sezonki ilk dış saha galibiyetini alacak. Büyükçekmece bu sezon 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Bu mücadelenin ardından 15 Kasım Çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliği için kritik deplasmanda Fransa'da SIG Strasbourg'a konuk olacak Karşıyaka'da arka adalesinde sakatlık bulunan McCollum'un riske edilmesi beklenmiyor.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA