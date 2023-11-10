KSK ilk peşinde

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanmasına rağmen deplasmanda çıktığı ilk 3 maçta henüz galibiyeti bulunmayan Pınar Karşıyaka, 7. haftanın açılış mücadelesinde bugün Büyükçekmece Basket'e konuk olacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

MCCOLLUM RİSKE EDİLMEYECEK

Kaf-Kaf kritik karşılaşmayı kazandığı takdirde bu sezonki ilk dış saha galibiyetini alacak. Büyükçekmece bu sezon 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Bu mücadelenin ardından 15 Kasım Çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde grup liderliği için kritik deplasmanda Fransa'da SIG Strasbourg'a konuk olacak Karşıyaka'da arka adalesinde sakatlık bulunan McCollum'un riske edilmesi beklenmiyor.