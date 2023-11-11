Ege’de kardeş kulüp derbisi

3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hattındaki iki Ege takımı arasında bu hafta oynanacak Bornova 1877-Kuşadasıspor maçı, kardeş iki kulübü karşı karşıya getirecek. Kendisi de alt liglerde forma giyen eski futbolcu olup, 2015 yılında futbolu bırakarak inşaat işine girdikten sonra son takımı Kuşadasıspor'un başkanlığını devralan 39 yaşındaki Alim Emiroğlu'nun kulübü, kurucusu olduğu Bornova 1877'yle karşılaşacak. Kuşadasın'da başkanlığını sürdüren Emiroğlu, Bornova 1877'nin başkanlığını ise takım BAL'dayken Hüseyin Ok'a bırakmıştı. Kuşadası'nı 2021'de amatör ligden yıllar sonra 3'üncü Lig'e çıkaran teknik adam olan, siyah-beyazlılara geçen sezon Play-Off oynatan Emiroğlu'nun eski takım arkadaşı teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu da sezon başında Bornova 1877'nin teknik direktörlüğüne geçmişti.