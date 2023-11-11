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Saygı ve özlemle Atamızı andılar

İzmir ve Süper Lig’in iddialı ekipleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 85. ölüm yıldönümünde unutmadı.

HABER MERKEZİ
Saygı ve özlemle Atamızı andılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 85. ölüm yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi spor kulüpleri tarafından da dün anıldı. İzmir kulüpleri Göztepe, Altay, Karşıyaka, Menemen FK, Bucaspor 1928, Bornova 1877, Aliağa Futbol ve İzmirspor'un yanı sıra Süper Lig'in iddialı ekipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Atamızı unutmadı. Göztepe, Karşıyaka ve Altınordu kafileleri saatler 09.05'i gösterdiğinde tesislerde Atatürk için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Diğer Ege ve İzmir temsilcileri de sosyal medya paylaşımlarıyla büyük önder Atatürk'ü sevgi ve özlemle andı.

09.05'TE HAYAT DURDU

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Stadı'nda; Beşiktaş ise Tüpraş Stadı önünde 09.05'te bir anma töreni düzenledi. Fenerbahçe ise yönetim, teknik heyet ve sporcuların katıldığı geleneksel törende; Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılmış '10 Kasım Fenerbahçe Vapuru' ile Kadıköy'den vapurla Atamızın hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na doğru gitti.

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