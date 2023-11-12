Derbi günü

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekipleri Aliağa Petkimspor ile Manisa Büyükşehir Belediyespor bugün Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, konuk ekip Manisa Büyükşehir de 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle puan tablosunda 4. basamakta bulunuyor.

SERİLERİ SONA ERMİŞTİ

İki takımın da mutlak galibiyet istediği müsabakayı Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Duhan Köyiçi yönetecek. Üç

maçlık galibiyet serisi yakalayan ve bu süreçte Galatasaray, Samsun ile Tofaş'ı mağlup eden Aliağa Petkimspor, geçen haftaki Ege derbisinde Merkezefendi Belediye Basket'e 63-61 yenilmişti. Yine üç maçlık seri yakalayan ve Samsun, Tofaş ile Merkezefendi'yi yenen Manisa BŞB ise Beşiktaş'a 76-73'lük skorla teslim olmuştu.