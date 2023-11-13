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Haberler Spor Ç.Bodrum’un gücü yetmedi

Ç.Bodrum’un gücü yetmedi

Çağdaş Bodrum Spor ikinci yarıdaki etkili oyunuyla farkı azaltsa da Beşiktaş’a yenilmekten

HABER MERKEZİ
Ç.Bodrum’un gücü yetmedi
ERKEKLER Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Çağdaş Bodrum Spor, evinde Beşiktaş Emlakjet'e mağlup olmaktan kurtulamadı: 82-90. İlk periyoda kötü başlayıp 10 dakikalık bölümü 18-34 geride tamamlayan Bodrum ekibi, ardından mücadelenin kalan bölümünde güçlü rakibiyle başa baş bir oyun sergiledi. İkinci periyotta Bodrum, daha iyi savunma yaptı ancak devre yine de 15 farkla (53-38) sona erdi. İkinci yarının üçüncü dakikasında Bodrum, Dominic Artis ile farkı 10 sayıya (58-48) çekti. Beşiktaş sert savunmayla farkın daha fazla azalmasına izin vermedi ve son 10 dakikaya 71-58 önde girdi. Bodrum, Dominic Artis ile çok uzun süreden sonra tek farkı gördü: 76-68. Son dakikaya girilirken Bodrum, Chris Warren ile 6 sayıya kadar yaklaştı ancak karşılaşma 90-82 sona erdi.
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