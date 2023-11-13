Ç.Bodrum’un gücü yetmedi

ERKEKLER Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Çağdaş Bodrum Spor, evinde Beşiktaş Emlakjet'e mağlup olmaktan kurtulamadı: 82-90. İlk periyoda kötü başlayıp 10 dakikalık bölümü 18-34 geride tamamlayan Bodrum ekibi, ardından mücadelenin kalan bölümünde güçlü rakibiyle başa baş bir oyun sergiledi. İkinci periyotta Bodrum, daha iyi savunma yaptı ancak devre yine de 15 farkla (53-38) sona erdi. İkinci yarının üçüncü dakikasında Bodrum, Dominic Artis ile farkı 10 sayıya (58-48) çekti. Beşiktaş sert savunmayla farkın daha fazla azalmasına izin vermedi ve son 10 dakikaya 71-58 önde girdi. Bodrum, Dominic Artis ile çok uzun süreden sonra tek farkı gördü: 76-68. Son dakikaya girilirken Bodrum, Chris Warren ile 6 sayıya kadar yaklaştı ancak karşılaşma 90-82 sona erdi.