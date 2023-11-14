Efeler gümbür gümbür

Profesyonel ligde ikinci sezonunu geçiren, geçen yıl Play-Off oynadıktan sonra bu yıl mütevazı kadrosuyla şampiyonluk yarışı veren Aydın temsilcisinde teknik direktör Veyis Kanber, "Zirvedeki yerimizi koruyarak yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. Hep birlikte kenetlenerek adım adım hedefe gitmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. TARAFTARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Uzun bir aranın ardından taraftarlarının önünde kendi sahalarında güzel bir galibiyet aldıklarını kaydeden Kanber, "Bunun için çok mutluyuz. Hava şartlarından dolayı zemin biraz kötü olsa da oyuncularımız sahada iyi bir performans sergiledi. Geçen hafta deplasmanda aldığımız galibiyeti, bu hafta evimizde kazanarak taçlandırmış olduk. Oyuncularımın her birini kutluyorum. Bizleri içeride dışarıda yalnız bırakmayan taraftarımıza ve Efeler halkına çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti tüm kulüp çalışanlarımıza ve Efeler 09 camiasına armağan ediyoruz" açıklamasını yaptı.