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F.Bahçe’ye zirve morali

Sarı-lacivertlilerde Adana’dan 3 puan alamasa da liderlik koltuğuna tekrar oturdu ve milli araya moralli girdi

HABER MERKEZİ
F.Bahçe’ye zirve morali

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 19 maçını kazanarak sezona oldukça başarılı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında alınan yenilginin ardından ivme kaybetse de Adana Demirspor beraberliğiyle birlikte milli aradan önce liderliği Galatasaray'dan geri almanın mutluluğunu yaşıyor. Ligde 31 gol atan ve kalesinde 8 gol gören Fenerbahçe, 23 averajla bu anlamda da ligin zirvesinde yer aldı.

GOL YEMİYOR VE KAYBETMİYOR

Bu sezon gol atamadığı ilk resmi maçını Adana deplasmanında oynayan sarı-lacivertliler, kalesinde ise yine geçit vermedi. Kanarya, Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk 6 dış saha maçında kalesini gole kapatarak bu alanda kendisini geliştirdi. Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde en iyi deplasman başlangıcına imza atarken, en iyi deplasman performansını ise 1960-1961 sezonunun 24 ile 33. haftaları arasında ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, bu periyotta çıktığı 7 dış saha maçının tamamından galibiyetle ayrılırken, kalesinde de gol görmedi.

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