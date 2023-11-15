Balıkesirspor’un zorlu fikstürü

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 6 hafta süren galibiyet hasretine Play-Off hattındaki rakiplerinden Çankaya FK'yı yenerek son veren Balıkesirspor'da yüzler gülüyor. Puanını 10'a yükselterek bir anda düşme hattının 4 basamak üzerine çıkan Ege temsilcisi, bu hafta zorlu Sebat Gençlik deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmenin hesabını yapıyor. Play-Off hattıyla arasında 4 puan fark kalan Balıkesir, Sebat'ın ardından evinde lider Adana'yı konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar bu iki zor maçın ardından Tokat'a konuk olacak.