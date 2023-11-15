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Haberler Spor Vural’dan özel 3 büyük maddesi

Vural’dan özel 3 büyük maddesi

HABER MERKEZİ
Vural’dan özel 3 büyük maddesi
İzmir ekibi Menemen FK'da gelir gelmez alınan başarılı sonuçlarla fark yaratmayı başaran teknik direktör Yılmaz Vural'ın sözleşmesinde yer alan özel bir madde ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli ekiple yaptığı anlaşmaya "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile A Milli Takım'ndan bir teklif gelmesi durumunda sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilir" maddesini eklettiği öğrenildi. 26 Ekim'de anlaştığı Menemen FK'nın başında 3 maça çıkan Vural, biri Ziraat Türkiye Kupası ve biri TFF 2. Lig olmak üzere 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
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