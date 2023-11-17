Halterde çifte zafer

MEKSİKA'DA düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporculardan güzel haberler geldi. Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüş madalya elde ederken, Mersinli milli sporcu Gamze Altun, Avrupa rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre Guadalajara kentinde düzenlenen organizasyonda Cansu Bektaş koparmada altın, silkmede gümüş, toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Cansu Bektaş'ın kulübü ASKİ Spor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise milli sporcunun koparmada 73 kilo ile altın, silkmede 90 kilo ile gümüş, toplamda da 163 kiloluk derecesiyle altın madalya aldığı ve dünya şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağına çıktığı belirtildi.

Kadınlar 45 kiloda, silkme kategorisinde 91 kilo kaldırarak şampiyon olan Gamze Altun, toplamda ise 154 kilo kaldırarak bronz madalya ile dünya üçüncülüğü elde etti.