KSK’ye 16 fark gerekli

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda sezona 2'de 2'yle zirvede başladıktan sonra liderlik maçında SIG Strasbourg'a Fransa'da 80-65 yenilerek koltuktan inen Pınar Karşıyaka, yeniden zirveye çıkmak için planlar yapmaya başladı. Yeşil-kırmızılılar olası puan eşitliği durumunda ikili averaj üstünlüğünü eline almak için 29 Aralık'ta ağırlayacağı rakibini en az 16 sayı farkla yenmeye çalışacak. Kaf-Kaf'ın liderlik ve direkt son 16'ya kalma fırsatını kaçırırsa ise Play-In etabında saha avantajını eline geçirmek için grup maçlarını ikinci sırada bitirmesi gerekecek. Şampiyonlar Ligi'nde 2021 yılında final oynayan Pınar Karşıyaka, son iki sezonda ise grubunu üçüncü sırada bitirip saha avantajı olmadan girdiği Play-In etabında elenmişti.

SARICA DERTLİ

PINAR Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, Strasbourg maçının ardından top kayıplarından dert yandı. Sarıca, "Maçın başında çok kötüydük. Çok dağınık ve sertlikten uzaktık. Tüm maç boyunca kötü kararlar verdik. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu hataları konuşacağız. Daha önümüzde oynanmamış maçlar var. Farkı 2 sayıya kadar indirdik ama oyunu çözemedik. Deplasman maçında bu kadar çok hata yapıp kazanmak mümkün değil" dedi.