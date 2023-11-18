  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK’nın istikrar abideleri

Manisa FK’nın istikrar abideleri

Ayberk ve Alperen başta olmak üzere Oğuz Burak ile Lima takımın vazgeçilmezi oldu.

DOĞANCAN BİNGÖL
Manisa FK’nın istikrar abideleri

Trendyol 1. Lig'de son 9 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan ve Play-Off hattından uzaklaşan Manisa FK'da 5 isim takımın vazgeçilmezi oldu. Siyah-beyazlı ekibin, 19 yaşındaki genç savunma oyuncusu Ayberk Karapo ve sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen 29 yaşındaki kaleci Alperen Uysal, hem istikrarlarıyla hem de performanslarıyla göz doldururken, bu sezon Manisa'nın oynadığı 12 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görev aldı. İki sezondur siyah-beyazlı formayı terleten orta saha Burak Altıparmak, yeni transferlerden Oğuz Gürbulak ve Sandro Lima da performanslarıyla değişilmezler listesinde yerlerini aldı

3 İSİM DEĞİŞMEDİ

Altıparmak, Gürbulak ve Lima, 12 maçta 11 kez ilk 11'de sahaya çıkarken Altıparmak 936, Gürbulak 965, Lima ise 1007 dakika sahada kaldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA