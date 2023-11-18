Manisa FK’nın istikrar abideleri

Trendyol 1. Lig'de son 9 karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan ve Play-Off hattından uzaklaşan Manisa FK'da 5 isim takımın vazgeçilmezi oldu. Siyah-beyazlı ekibin, 19 yaşındaki genç savunma oyuncusu Ayberk Karapo ve sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen 29 yaşındaki kaleci Alperen Uysal, hem istikrarlarıyla hem de performanslarıyla göz doldururken, bu sezon Manisa'nın oynadığı 12 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de görev aldı. İki sezondur siyah-beyazlı formayı terleten orta saha Burak Altıparmak, yeni transferlerden Oğuz Gürbulak ve Sandro Lima da performanslarıyla değişilmezler listesinde yerlerini aldı

3 İSİM DEĞİŞMEDİ

Altıparmak, Gürbulak ve Lima, 12 maçta 11 kez ilk 11'de sahaya çıkarken Altıparmak 936, Gürbulak 965, Lima ise 1007 dakika sahada kaldı.