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Haberler Spor Nazilli evinde galibiyet arıyor

Nazilli evinde galibiyet arıyor

HABER MERKEZİ
Nazilli evinde galibiyet arıyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, bugün evinde Diyarbekirspor'la kozlarını paylaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak randevuda Berkay Erdemir düdük çalacak. Son 5 maçında 4 mağlubiyet alarak Play-Off hattındaki yerini kaybeden 22 puanlı Naz-Naz, 16 puana sahip Doğu ekibini yenerek yeniden çıkış yakalamak istiyor. Yakup Emre Bakkal'ın kadro dışı kaldığı Nazilli ekibinde sakatlığı bulunan Furkan Apaydın ve Hakkıcan Aksu forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda, geçen hafta sonu takımdan ayrılan Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'nun yerine göreve gelen teknik direktör Şükrü Akar ilk maçına çıkacak.
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