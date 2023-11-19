Akhisarspor Fatsa’ya teslim

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, evinde Fatsa Belediyespor'a kaybederek üst üste ikinci yenilgisini aldı ve düşme potasından uzaklaşma şansını kaçırdı. İlk tehlikeli atak ev sahibi Akhisarspor'dan geldi. Maçın 6. dakikasında Bora girdiği gollük pozisyonu cömertçe harcadı. Orta saha mücadelesi içinde geçen maçta Fatsa Bld 25. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada Muhammet ceza alanı içinde Semih'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterirken atışı kullanan Muhammet takımını 1-0 öne geçirdi.

ORÇUN KIRMIZI KART GÖRDÜ

İkinci yarıda 54'te Akigo, Yavuz Serkan ile girdiği pozisyonu değerlendiremedi. 90+4'te Akhisaspor'dan Orçun yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Akhisarspor, Fatsa Bld'ye 1-0 yenildi.