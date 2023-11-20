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Pınar Karşıyaka mı? Çağdaş Bodrum mu?

HABER MERKEZİ
Pınar Karşıyaka mı? Çağdaş Bodrum mu?
Basketbol Süper Ligi'nde son olarak deplasmanda Büyükçekmece'yi 93-75 yenerek ilk dış saha galibiyetini elde eden Pınar Karşıyaka, bugün haftanın kapanış maçında bir başka Ege ekibi Çağdaş Bodrum Spor'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligde 7 karşılaşmada 4 galibiyetle 8'inci sırada yer alan Karşıyaka, aynı periyotta 2 galibiyeti bulunan 14'üncü basamaktaki rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Çağdaş Bodrum ise ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak.
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