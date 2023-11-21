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Aliağa Futbol doludizgin

İzmir ekibi, Mardin 1969 zaferi ile namağlup liderliğini sürdürüyor.

HABER MERKEZİ
Aliağa Futbol doludizgin
TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Mardin 1969'u 2-0 mağlup eden lider Aliağa Futbol, yoluna namağlup devam ederek şampiyonluk iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Oynadığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik alarak 29 puana ulaşan İzmir temsilcisi, en yakın rakibi Kepez Belediyespor'la arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Grupta 22 gol atıp en skorer takım olan sarı-siyahlılar, kalesinde sadece 4 gol görüp müthiş bir savunma performansı sergiledi. İzmir ekibinde genç teknik teknik direktör Hakan Şapçı, "Çok iyi oynadığımız, daha farklı bir skorla galibiyete ulaşabileceğimiz bir maçtı. Sayısız gol pozisyonunu değerlendiremedik ama her şeye rağmen takımımızın mücadelesinden çok memnunum" diye konuştu.
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