Manisa FK zincir kıracak

Trendyol 1. Lig'de kötü günler geçiren Manisa FK, zincir kırmak istiyor. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ilk haftalarda yakaladığı çıkış ile dikkatleri üzerine çeken Manisa ekibi, son 8 maçından galibiyet çıkartamadı. Bu süreçte 4 mağlubiyet, 4 beraberlikle 14 puanla 11. sıraya çakılan Manisa temsilcisi, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Hafta sonu lider Eyüpspor ile karşılaşacak Manisa, bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, sıkıntılı günleri geride bırakmak için bu maçın fırsat olduğunu belirterek, "Kazanmaya ihtiyacımız var. Milli arayı iyi değerlendirdik. Takımımızın potansiyeli var. Lider Eyüpspor önünde zincir kıracağız. Başaracağız" dedi.