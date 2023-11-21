Zirvenin adı: Ege

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve için kıyasıya mücadele sürerken, geride kalan 11 haftada Ege ekipleri zirveyi rakiplerine bırakmadı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Ege temsilcilerinden Karşıyaka, Efeler 09 ve Turgutluspor şampiyonluk yarışında sürekli liderlik koltuğunda oturdu. Bu sezon 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 19 puan toplayan İzmir temsilcisi Kaf-Kaf, geride kalan 11 haftanın 7'sini lider olarak geçirdi. KSK, şampiyonluk yarışındaki iddiasını net bir şekilde ortaya koydu.

KASABA FIRSATI GERİ ÇEVİRMEDİ

Karşıyaka'nın ardından Efeler 09 ve Turgutluspor da ikişer hafta liderliğe yükselerek ligin flaş takımları arasında yer aldı. İlk üç hafta ve 5 ve 8. haftalar arasında KSK zirveye yerleşirken, yeşil-kırmızılı ekibin yaşadığı kayıplar sonrası bu kez üst üste Efeler 09 iki kez koltukta oturdu. Geride kalan 11. haftaya lider giren Efeler 09, deplasmanda Elazığspor'a yenilerek koltuğundan oldu. Eynesil Belediye'yi yenen Turgutluspor, 4. haftanın ardından bir kez daha liderliğe yükselerek 2. Grup'ta zirvenin yeni ismi oldu.