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Haberler Spor Aydın’ın Sultanları yüksek atladı

Aydın’ın Sultanları yüksek atladı

Sultanlar Ligi’nin tek Egeli takımı olan Aydın ekibi, son üç maçını kazanarak Play-Off hattına girdi.

OGÜN ÖZDEMİR
Aydın’ın Sultanları yüksek atladı
VODAFONE Sultanlar Ligi'nin tek Ege temsilcisi olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, son haftalarda yakaladığı çıkışla Play-Off hattına girmeyi başardı. Yenilenen kadrosuyla zirve iddiasıyla lige başlayan, ancak sezona kötü giren Aydın ekibi toparlandı. İlk dört maçında sırasıyla Fenerbahçe Opet, Çukurova Belediye, Eczacıbaşı Vitra ve Kuzeybor'ya mağlup olan Aydın'ın Sultanları, ilk galibiyetini beşinci haftada Karayolları'nı 3-0 yenerek aldı. Ardından Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan mavi-beyazlılar, son üç haftada ise coştu. Aydın BŞB, Galatasaray ve Muratpaşa Belediye'yi 3-2, dün de Nilüfer Belediye'yi 3-1 mağlup ederek yedinci sıraya kadar yükseldi ve Play-Off hattına girdi. Aydın ekibi, cumartesi günü deplasmanda Sarıyer Bld karşısında çıkışını sürdürmek istiyor.
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