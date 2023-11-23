Petkim’de başarının sırrı çok çalışmak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde harika bir sezon başlangıcı yapan Aliağa Petkimspor'da başantrenör Burak Gören, başarılarının sırrının sıkı çalışmak olduğunu söyledi. Önlerinde çok zor iki maç olduğunu söyleşen Gönen, "Lige arzuladığımız gibi başladık. Özellikle evimizde taraftarlarımızla bütünleşerek önemli galibiyetler aldı. Önümüzdeki iki maçta önce Fenerbahçe, ardından da Efes ile karşılaşacağız. Bu iki maçta elimizden geleni yaparak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. Petkim, pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe Beko maçının hazırlıklarını sürdürüyor.