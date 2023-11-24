Koç ve Özbek’e rekor ceza geldi

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 90 gün, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca Ali Koç 700 bin TL ceza alırken, Dursun Özbek'e ise 350 bin TL ceza geldi. PFDK'dan yapılan açıklamada "Ali Koç'un 17 Kasım'da internet sitesinde, 9 Kasım'da ise medyaya yapmış olduğu konuşmalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle toplam 90 gün hak mahrumiyeti ve 700 bin TL para cezası aldığı belirtilirken, Özbek'in internet sitesindeki açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin TL para cezası aldığı bildirildi.