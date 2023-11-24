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Haberler Spor Pınar Karşıyaka seriyi koruyacak

Pınar Karşıyaka seriyi koruyacak

HABER MERKEZİ
Pınar Karşıyaka seriyi koruyacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son üç maçını kazanan Pınar Karşıyaka serisini koruyarak çıkışını sürdürecek. Lige istediği gibi başlayamayan yeşil-kırmızılılar, son üç haftada sırasıyla Bursaspor'u 95-75, ONVO Büyükçekmece'yi 93-75 ve Ege derbisinde Çağdaş Bodrum'u 90-82 mağlup ederek beşinci sıraya kadar yükseldi. Bu hafta yarın Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek olan İzmir temsilcisi, rakibini mağlup ederek serisini korumaya çalışacak. Pınar Karşıyaka'da sakatlıktan çıkan Erick McCollum, Kaf- Kaf'ın bu müsabakadaki en büyük kozu olacak.
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