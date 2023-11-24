Pınar Karşıyaka seriyi koruyacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son üç maçını kazanan Pınar Karşıyaka serisini koruyarak çıkışını sürdürecek. Lige istediği gibi başlayamayan yeşil-kırmızılılar, son üç haftada sırasıyla Bursaspor'u 95-75, ONVO Büyükçekmece'yi 93-75 ve Ege derbisinde Çağdaş Bodrum'u 90-82 mağlup ederek beşinci sıraya kadar yükseldi. Bu hafta yarın Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek olan İzmir temsilcisi, rakibini mağlup ederek serisini korumaya çalışacak. Pınar Karşıyaka'da sakatlıktan çıkan Erick McCollum, Kaf- Kaf'ın bu müsabakadaki en büyük kozu olacak.