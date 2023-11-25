Arkas Spor doludizgin

Efeler Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ve hedefinden uzaklaşan Arkas Spor, Avrupa'da ise bambaşka bir kimliğe büründü. CEV Kupası'nda 16'lı Finaller Turu ilk maçında Bulgaristan'da Neftohimik Burgas'ı 3-0 mağlup eden Arkas Spor, 30 Kasım Perşembe günü evinde oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi turu geçmek için büyük avantaj yakaladı. Rakibini 25-14, 25-17 ve 25-21'lik skorlarla dize getiren mavi-beyazlılarda 15 sayı alan Alman pasör çaprazı György Grozer, galibiyette önemli rol oynadı. İzmir temsilcisinde Ertuğrul Gazi ve Efe 8, Hoag ise 7 sayı kaydetti.

ARKAS MORAL DEPOLADI

Arkas Spor, rövanş maçında 2 set alması halinde bir üst turda Ford Levoranta (Finlandiya)-CEZ Karlovarsko (Çekya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Karlovarsko ilk maçı deplasmanda 3-1 kazandı. Avrupa fatihi Arkas, aldığı moralle ligdeki kötü gidişatı durdurmak için pazar günü Spor Toto ile karşılaşacak. İzmir ekibi rakibini deplasmanda yenerek seri başlatmanın peşine düşecek.