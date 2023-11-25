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Arkas Spor doludizgin

Ligde kötü bir sezon geçiren İzmir ekibi Avrupa’da coştu.

HABER MERKEZİ
Arkas Spor doludizgin

Efeler Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ve hedefinden uzaklaşan Arkas Spor, Avrupa'da ise bambaşka bir kimliğe büründü. CEV Kupası'nda 16'lı Finaller Turu ilk maçında Bulgaristan'da Neftohimik Burgas'ı 3-0 mağlup eden Arkas Spor, 30 Kasım Perşembe günü evinde oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi turu geçmek için büyük avantaj yakaladı. Rakibini 25-14, 25-17 ve 25-21'lik skorlarla dize getiren mavi-beyazlılarda 15 sayı alan Alman pasör çaprazı György Grozer, galibiyette önemli rol oynadı. İzmir temsilcisinde Ertuğrul Gazi ve Efe 8, Hoag ise 7 sayı kaydetti.

ARKAS MORAL DEPOLADI

Arkas Spor, rövanş maçında 2 set alması halinde bir üst turda Ford Levoranta (Finlandiya)-CEZ Karlovarsko (Çekya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Karlovarsko ilk maçı deplasmanda 3-1 kazandı. Avrupa fatihi Arkas, aldığı moralle ligdeki kötü gidişatı durdurmak için pazar günü Spor Toto ile karşılaşacak. İzmir ekibi rakibini deplasmanda yenerek seri başlatmanın peşine düşecek.

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