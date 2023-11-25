Cumartesi ateşi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bugün Ege ekipleri birbirinden zor müsabakalara çıkacak. Zirve yarışı veren son üç maçını kazanarak yüksek atlayan Pınar Karşıyaka, bugün direkt rakibi Beşiktaş Emlakjet'i konuk ediyor. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Başantrenör Ufuk Sarıca, Beşiktaş maçını kazanıp seriyi sürdüreceklerini dile getirdi.

EVİNDE KAZANMAK İSTİYOR

Son 2 maçta Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya (D) mağlup olan Çağdaş Bodrum, bugün evinde Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaşacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu hafta karşılaşması saat 13.00'te başlayacak. Bu sezon aldığı tüm galibiyetleri sahasında kazanan Bodrum temsilcisi, taraftarı önünde alacağı bir galibiyet ile çıkışa gemek istiyor. Düşme hattının sınırında yer alan Çağdaş Bodrum yukarı doğru çıkışa geçmenin peşinde.

HEDEFİ ÇIKIŞ YAKALAMAK

Oynadığı 8 maçta aldığı tek galibiyetle düşme hattında yer alan Merkezefendi Belediyesi Basket ise bugün Türk Telekom deplasmanında ter dökecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Ligde 15'inci sırada yer alan Denizli temsilcisi, 4 galibiyeti bulunan 9'uncu sıradaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.