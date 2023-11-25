Derbi Fenerbahçe’nin

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 yendi. Sarı-lacivertliler, 24-26, 20-25, 25-21, 20-25'lik setlerle karşılaşmadan galip ayrıldı. Karşılaşmaya her iki takım da çok iyi başladı. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği ve farkın hiç açılmadığı ilk setin son bölümüne önde giren Fenerbahçe, file önünde iyi oynadı ve 24-26 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette de sona doğru öne geçip farkı açan sarı-lacivertliler durumu 2-0'a getirdi. Reaksiyon gösteren Vakıfbank, üçüncü sette rakibi yetişse de tekrar farkı açıp setlerde durumu 1-2'ye getirdi. Dördüncü sete de Vakıfbank iyi başlasa da ikinci bölümde öne geçen konuk takım bu seti 20-25, maçı da 3-1 kazandı ve rakibine ilk yenilgisini tattırmayı başardı.