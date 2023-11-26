Bodrum FK evde yok!

Trendyol 1. Lig'de ilk 2'yi hedefleyen Ege temsilcisi Bodrum FK, milli ara dönüşü 13'üncü haftada evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Adanaspor'a yenildi: 0-1. Maça hızlı ve istekli başlayan ev sahibi ekip istediği gol pozisyonlarını buldu ancak skor üretemedi. 4. dakikada Gökdeniz'in içeri çevirdiği top Celal'in önünde kaldı. Sağına çekip vuran Celal, kaleciyi geçemedi.

2 dakika sonra Bodrum yine tehlikeli geldi.

Samet'in pasında topla buluşan Kenan dar açıdan kaleyi denedi ama top yandan auta gitti. 34'te ceza sahası önünde duvar pasıyla savunmayı geçmeye çalışan Bodrum FK'da Celal topla buluştu ve şutunu çekti ancak kaleci Ahmet gole izin vermedi.

TEMPO İYİCE DÜŞTÜ

İkinci yarı Bodrum FK rakibi karşısında ilk yarıdaki gibi bir baskı kuramadı. 72'de duvar pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Diakite'nin şutunu kaleci çıkardı. Ev sahibi ekip rakip kaleye gitmekte zorlanırken, 74'te konuk ekip golü buldu. Sağ kanatta rakibinden topu kurtaran Diakite, arka direğe uzun bir top gönderdi. Oberlin'in gelişine yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. Bu pozisyonda yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ancak VAR'da izlenen görüntüde ofsayt olmadığı belirlendi ve gol kararı çıktı. 84'te sol taraftan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Celustka'nın yaptığı kafa vuruşu kaleci Ahmet'in kucağında kaldı. 90+5'te uzun gönderilen topa kale önünde Celal dokundu, Haqi Osman'ın kafa vuruşu auta gitti ve maç 0-1 sona erdi.

İÇ SAHADA İLK YENİLGİ

Bu sezon Süper Lig'i hedefleyen ve lige iyi bir başlangıç yapan Bodrum FK'nın bileği iç sahada ilk kez büküldü. Adanaspor maçına kadar evinde oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, ilk kez sahasında yenildi. Bu sezon deplasmanda çıktığı 5 maçı da kaybeden Adanaspor ise ilk kez galibiyetle tanıştı.