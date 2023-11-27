3 puanı istedi ama başaramadı

Türkiye'nin en deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural'ı takımın başına getiren ve çıkış yakalayan Menemen FK, dün evinde fren yaptı. Maça oldukça iyi başlayan İzmir temsilcisi ilk yarıda rakibinin oyun alanını çok iyi daraltarak savunmada iyi bir performans sergilerken, hücumda ise etkili bir görüntü verdi.

İlk yarıda birçok net pozisyon yakaladı ancak bu pozisyonları cömertçe harcayarak skora gidemedi. Yılmaz Hoca'yla sarı-lacivertliler hücumdaki etkinliğini artırmış, oyuncular daha istekli bir hal almış. Dün ilk yarıda gol bulamamak ve ikinci yarının hemen başında stoper Abdülkadir'in gördüğü kırmızı kart Menemen FK'nın en büyük şanssızlıklarıydı. Bu dakikadan sonra eksik kalan Menemen'in tüm dengesi bozuldu. Yılmaz Hoca yaptığı değişikliklerle oyuna tekrar ortak olmak için elinden geleni yapsa da olmadı. Atak etkinliği kesildi, rakip ise direnç kazanarak İzmir ekibinin üstüne daha fazla gelmeye başladı ve bunun meyvesini de 81'de attığı golle buldu. Galibiyeti çok istese de 3 puana ulaşamayan sarı-lacivertliler ilk yarıda bitime 4 maç kala Play-Off hattıyla puan farkını 1'e indirebileceği kritik maçtan eli boş ayrılarak büyük fırsat tepti.