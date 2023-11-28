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Arkas Spor ligde yok

HABER MERKEZİ
Arkas Spor ligde yok
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan Arkas Spor'da kan kaybı devam ediyor. Son olarak önceki gün deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Spor Toto'ya 3-2 mağlup olan lacivertbeyazlılar üst üste ikinci yenilgisini alarak kahroldu. Oynadığı 9 maçta 3 galibiyet ve 6 yenilgi alan İzmir temsilcisi, 10 puanla kendisine 10. sırada yer bulabildi. Maçın ardından çalışmalarına ara vermeden başlayan Arkas Spor, 30 Kasım Perşembe günü Neftohimic Burgas'ı 3-0'ın rövanşında konuk edeceği karşılaşmaya hazırlanıyor.
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